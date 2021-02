MP e TCU querem suspender compra da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde

Na representação, o subprocurador-geral do TCU contestou o motivo do contrato de 1,614 bilhão da vacina que ainda não teve eficácia comprovada, nem autorização da Anvisa, segundo a agência Reuters.

O Ministério Público em conjunto com o Tribunal de Contas da União (TCU) pediram hoje (26) a suspensão do contrato de compra de 20 milhões de doses do imunizante indiano Covaxin feito pelo Ministério da Saúde.

