MP arquiva investigação de estupro contra Robson Bambu, do Corinthians

O Ministério Público arquivou, nesta segunda-feira (16), a investigação que apura a denúncia de estupro contra Robson Bambu, jogador do Cortinthians, e de Wellington Ferreira Barros, o Pezinho Jr, amigo do jogador. Segundo o promotor Marcio Takeshi Nakada, "não há indícios suficientes nem justa causa para a deflagração de ação penal contra os investigados".

De acordo com o Conjur, o inquérito policial foi instaurado no início de fevereiro. A defesa de Robson sustenta que as provas produzidas nos autos apontam para a sua inocência.

"As provas cuidadosamente produzidas nos autos apontavam para uma falsa denúncia. Robson é inocente, uma pessoa correta, pai presente de uma linda bebê, e sempre tratou as mulheres com todo o devido respeito" comentou a advogada do jogador, Fernanda Tortima.

"Lamenta-se a forma como o caso foi tratado por parte da Imprensa, que chegou a pedir seu afastamento, causando, assim, inegáveis prejuízos à sua carreira e imagem. E tudo isso antes da conclusão do inquérito, conduzido pelas autoridades com todo o rigor. Que fique a reflexão", finalizou a defensora.

A advogada de Pezinho, Maíra Fernandes, destaca a apuração rigorosa e serena das autoridades responsáveis pela investigação.

"O que lamentamos é que, mesmo se tratando de caso sigiloso, parte da imprensa tenha feito um pré-julgamento equivocado, condenando os investigados, sem aguardar o desfecho do caso e sem que eles pudessem apresentar defesa pública na mesma medida", diz a advogada. "É preciso ressaltar que uma falsa acusação de delitos sexuais causa danos irreparáveis também às verdadeiras vítimas de violência, já que abala a credibilidade de um debate fundamental", destacou Maíra Fernandes.

Robson Bambu está na Argentina, onde o Corinthians irá enfrentar o Boca Juniors nesta terça-feira (17), pela Copa Libertadores.