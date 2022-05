Criança tem pedido de indenização por ter nascido negado; família alega erro médico

Entretanto, durante o processo a mãe da criança morreu de covid em abril do ano passado, o que tornou o pai, que atualmente está desempregado, como principal autor do processo. “Certamente, as agruras suportadas pela autora não devem ser desprezadas. Mas isso não admite a interpretação em que uma criança escolhesse o cenário de sua inexistência em face de tais dificuldades”, diz outro trecho da decisão.

“Da forma como descrito o cenário, optaria a criança em não receber a dádiva da vida, em decorrência da miserabilidade econômica enfrentada pela sua família. Buscaria, então, indenização pelo fato de ter nascido. Todavia, em face da inexistência do ‘direito de inexistir’, há que determinar-se a retificação, de forma a extrair do polo ativo da ação, a menina, passando a figurar, como autores, somente os sucessores habilitados da falecida”, diz a decisão.

