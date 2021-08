MP abre inquérito sobre caso de homem que ficou de cueca para mostrar que não roubou

Em vídeos postados em redes sociais, é possível ver seguranças do supermercado intimidando Luiz Carlos, que fica de cueca para comprovar que não teria roubado mercadorias. O cliente, negro, disse que entrou e saiu do supermercado sem comprar nada pois estava apenas pesquisando preços.

Um homem negro de 56 anos teve que tirar a roupa no @assaioficial de Limeira para provar que não estava furtando nada. Revoltante! Nos desumanizam e querem excluir nossa existência na sociedade! É necessária a responsabilização do Assai! pic.twitter.com/uVNBxPE5Fy

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) abriu inquérito contra a rede de supermercados Assaí, por dano moral e constrangimento causado contra o cliente do estabelecimento Luiz Carlos da Silva, metalúrgico, de 56 anos. O caso aconteceu em Limeira, no interior de São Paulo.

