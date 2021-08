Aras se manifesta contra pedido para arquivar caso das rachadinhas de Flávio Bolsonaro

O procurador-geral da República, Augusto Aras, se manifestou no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, para arquivar as investigações do caso das "rachadinhas" na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.



Segundo o G1, Aras afirma que não há ilegalidade nos relatórios produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e compartilhados com o Ministério Público do Rio de Janeiro.



O parecer de Aras foi entregue ao STF na semana passada. O caso é de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Ainda não há prazo para ser julgado.