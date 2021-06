Mourão critica atuação do governo federal no enfrentamento da Covid-19

O vice-presidente da República Hamilton Mourão criticou, nesta terça-feira (22), a atuação do governo federal no enfrentamento da pandemia do coronavírus.

"Eu vou dizer para ti qual é o nosso maior erro, na minha visão: a questão de comunicação desde o ano passado. De campanhas de esclarecimento à população. Acho que esse foi o grande erro, uma campanha de esclarecimento firme, como tivemos no passado, de outras vacinas, mas uma campanha de esclarecimento da população sobre a realidade da doença, orientações o tempo todo para a população. Eu acho que isso teria sido um trabalho eficiente do nosso governo", declarou durante entrevista ao Globonews.

A relação do vice-presidente com Bolsonaro tem azedado e Mourão, inclusive, em outra entrevista, reclamou de não ser convidado para participar de reuniões com o presidente.