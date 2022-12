Mourão critica ataques de bolsonaristas: 'perdemos, segue o baile'

"Talvez se a derrota tivesse sido acachapante, com uma grande diferença, fosse diferente. Talvez ele estivesse menos entristecido. Como foi por um placar bem reduzido, isso pode ter aumentado o sentimento dele. Isso é minha hipótese. Mas é difícil você calçar o sapato de outra pessoa (sobre sentir a dor do outro), entender o sofrimento interno. O que eu tenho procurado, como vice-presidente, é ser, mesmo diante da derrota, desafiador e altivo", declarou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.