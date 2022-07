Motorista atropela e arrasta bebê de 11 meses ao atravessar rua com pai

Uma bebê de 11 meses ficou em estado grave após ser atropelada e arrastada por um carro, nesta quinta-feira (21), ao atravessa a rua com o pai na Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, na zona sul de São Paulo.

De acordo com informações da família à polícia, o pai estava empurrando a criança em um carrinho na avenida quando ao tentar atravessar a rua, na faixa de pedestre, ambos foram atingidos por uma caminhonete. O homem relatou que estava no meio da travessia e a motorista não respeitou o sinal de "Pare".

O pai da criança foi derrubado no chão, já o carrinho com a bebê ficou preso no parachoque e foi arrastado por cerca de 500 metros. Desesperado, o pai da menina, e outros pedestres que testemunharam o acidente, correram atrás do veículo gritando para parar.

Entretanto, a motorista Renata Cândida da Cruz, só parou após chegar em frente ao condomínio onde morava, na Avenida Eusébio. Ela informou à polícia que estava com a filha no carro e achou que tinha atropelado um ciclista. A mulher também disse que não saiu do carro por medo de ser agredida.

A menina foi socorrida para o Hospital do Campo Limpo com ferimentos graves nos braços e pernas por conta do atrito da pele com o asfalto.