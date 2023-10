Motorista atropela 16 pessoas na Cracolândia

O caso será registrado no 2º DP Bom Retiro, que por estar em reforma está atendendo no mesmo prédio do 77º DP Santa Cecília.

Equipes da Polícia Militar (PM), do Corpo de Bombeiros e do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) fizeram o atendimento. Onze equipes foram para o local.

Ainda de acordo com a polícia, a placa do carro caiu na região.

Segundo a policia, cerca de 20 usuários de drogas partiram para cima de um motorista que havia parado em um semáforo. Com medo e uma criança no carro, ele acelerou e atropelou o grupo e fugiu.

