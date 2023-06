Motociclistas se chocam durante Globo da Morte em circo; vídeo

Dois motociclistas se chocaram durante uma performance no 'Globo da Morte', em um circo montado em Bom Jesus do Itabapoana, município do Rio de Janeiro.

Um dos motociclistas, Paulo Roberto L. Silva, de 29 anos, precisou ser internado. Até o momento, o hospital não divulgou informações sobre o seu estado de saúde.

O momento do acidente foi registrado pelo público que assistia à arriscada performance dentro da estrutura em formato de globo. Um dos motociclistas acaba perdendo o controle e colide com o outro. Ambos caem imediatamente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da cidade foi acionado às 20h07 para socorrer as vítimas, e as encaminhou ao Hospital São Vicente de Paulo.