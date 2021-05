Motociclista pega multa por estar sem cinto de segurança

Uma mulher de 24 anos, teve uma surpresa na última sexta-feira (21), ao levar uma multa do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), da cidade de Osvaldo Cruz, em São Paulo.

Segundo o G1, quem abriu o envelope foi o marido da condutora, onde constava em seu nome uma multa grave no valor de R$ 195,23 por deixar de utilizar o cinto de segurança na condução de sua motocicleta, além de ainda render-lhe a perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

No entanto, segundo a motociclista, a notificação veio em seu nome e com a identificação da placa de sua motocicleta. Ela acredita que deve ter ocorrido um mal entendido, e afirmou que um advogado irá apresentar a defesa dentro do prazo e irá recorrer da infração ao órgão responsável pela aplicação da multa.

Em nota, o Departamento Municipal de Trânsito de Osvaldo Cruz informou que, ao tomar conhecimento do fato, foi verificar a notificação de auto de infração, e notou que a notificação foi feita por agentes do estado. “quando os autos são lavrados com o veículo em movimento, podem ocorrer equívocos”, dizia o documento.