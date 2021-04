Mortes de grávidas e puérperas por covid-19 dobram em 2021 no Brasil

Ao G1, a médica obstetra Rossana Pulcinelli alertou que a covid tem tornado a gravidez de alto risco. "A gestante precisa ser isolada para não pegar Covid-19, precisa ter acesso aos dados para entender os riscos. Se ela tiver algum sintoma, ela precisa procurar o serviço de saúde, ser testada. Além disso, os hospitais precisam ser capacitados para atuar no cuidado dessas mulheres, com equipes de intensivistas e obstetras. A Covid-19 é uma das doenças que tornam a gestação de alto risco", alertou.

