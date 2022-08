Morte do neto que inalou desodorante foi motivada por 'desafio' na internet

Após o garoto João Victor Santos Mapa, de 10 anos, morrer ao inalar desodorante dentro do guarda-roupa, no bairro Pirajá, na Região Nordeste de Belo Horizonte, a família informou que a morte do neto foi motivada pelo "desafio do desodorante" realizado na internet.

"É o 'desafio do desodorante'... Têm várias formas de fazer esse desafio, sempre inalando o produto. E o João inalou aquele produto dentro do guarda-roupa. Quando o irmão abriu a porta do quarda-roupa ele [João Victor] caiu", explicou a avó, ao G1, Elaine Aparecida Silva, que ainda falou que a mãe dele pensou que o menino estivesse se escondendo.

O desabafo foi feito durante o velório da criança no Cemitério Parque Terra Santa, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.