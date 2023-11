Morre professor Adilson Paschoal, pioneiro da agroecologia e criador da palavra 'agrotóxico'

O professor foi membro do grupo pioneiro da agroecologia no Brasil, quando a "disciplina" ainda era chamada apenas de "agricultura alternativa", e um dos fundadores da Associação de Agricultura Orgânica (AA). O professor compartilhou, com entusiasmo, os conhecimentos da agrônoma austríaca Ana Maria Primavesi, responsável por uma revolução no entendimento da vida do solo.

