Moraes suspende quebra de sigilo de Bolsonaro aprovada pela CPI da pandemia

No dia 26 de outubro a comissão aprovou um requerimento que solicitava ao Supremo a quebra de sigilo telemático, o banimento do presidente das redes sociais e retração após ele divulgar informações sem fundamento que a vacina contra a Covid-19 aumenta o risco de infecção pelo vírus da Aids. A transmissão acabou sendo retirada do ar pelo Instagram e Facebook, já no Youtube o canal de Bolsonaro foi suspenso por uma semana.

O ministro também explicou que para avançar sobre os dados, a CPI deveria ter ampliado o requerimento de criação da Comissão. "[...] finalizada a CPI com aprovação do relatório final, não há que se cogitar em aproveitamento pela própria Comissão Parlamentar de Inquérito das medidas constritivas mencionadas”, disse.

Foi suspensa nesta segunda-feira (22), pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a quebra de sigilo de dados telemáticos e a suspensão de perfis nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro. A divulgação dos dados havia sido solicitada pela CPI da Covid.

