Moraes dá 10 minutos para militar tirar farda em audiência sobre golpe

“Interrogatório é um ato de defesa. Se a defesa do réu não comparecer conforme determinado, a sessão será encerrada. Se o réu está preso, consequentemente tem roupas a serem utilizadas uma vez que não fica de farda na prisão. O réu tem 10 minutos para comparecer para exercer sua defesa. Caso não compareça, essa Corte entenderá que abdicou do seu direito e utilizou-se do direito ao silêncio”, decidiu Moraes após dois interrogados aparecerem de uniforme.

A defesa do réu questionou a decisão e disse que ele não tinha outras roupas adequadas para depor. No entanto, Moraes afirmou que se o militar não comparecesse, a Corte entenderia que ele resolveu ficar em silêncio. Durante o interrogatório, o tenente optou por responder apenas aos questionamentos da defesa.

