Moraes autoriza prisão domiciliar para Chiquinho Brazão: ‘risco elevado de morte’

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, nesta sexta-feira (11), a prisão domiciliar para Chiquinho Brazão, preso por envolvimento no assassinato de Marielle Franco (PSOL).

Atualmente Brazão está preso na Penitenciária Federal de Campo Grande (MS). A defesa argumentou que Chiquinho convive com problemas no coração, possui diabetes e sofre de insuficiência renal. Além disso, o acusado passou por um cateterismo.

Com isso, Moraes determinou a prisão domiciliar com base no artigo 318 do Código de Processo Penal, que dá possibilidade de prisão domiciliar em caso de o preso estar “extremamente debilitado por motivo de doença grave”.

Na decisão, Moraes citou o relatório médico que indica a possibilidade de Brazão “sofrer mal súbito, com risco elevado de morte”.

Após deixar a prisão, Chiquinho Brazão deverá ser monitorado com tornozeleira eletrônica, não poderá usar as redes sociais, nem conceder entrevistas, e não poderá receber visitas ou se comunicar com outros investigados.