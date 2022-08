Moraes alfineta Bolsonaro ao defender urnas durante posse no TSE: 'orgulho'

O ministro Alexandre de Moraes defendeu as urnas eletrônicas durante a posse no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com o discurso, ele alfinetou o presidente Jair Bolsonaro (PL) que insiste em dizer que o sistema eleitoral brasileiro é passível de fraudes.

Todo mundo aplaudiu o ministro Alexandre de Moraes, menos Bolsonaro e o Carluxo, que sabem que serão presos assim que perderem o foro privilegiado. pic.twitter.com/l1djCwNVxE — Heber (@Heberobruto) August 17, 2022

“Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as quatro maiores democracias do mundo. Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia. Com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional”, disse o novo presidente do TSE. Nesse momento, os convidados se levantaram para aplaudi-lo, menos Bolsonaro.

"Os brasileiros e brasileiras teclaram com confiança o seu voto, aguardando a apuração, a proclamação do resultado no mesmo dia para segurança, tranquilidade e orgulho de nossas eleitores e eleitoras", disse.

"Respeito às instituições é o único caminho de crescimento e fortalecimento da República, e a força da democracia como único regime político, onde todo poder emana do povo e deve ser exercido pelo bem do povo", afirmou Moraes.