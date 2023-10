Ministro defende jornada de trabalho de quatro dias

"Há debates acontecendo, de experimentos em relação a se pensar em três dias na semana, ou quatro dias na semana, se tem experiências acontecendo em relação a esse debate [...]. Se tem um debate sobre as tecnologias, a inteligência artificial, as plataformas que temos, é necessário que se pense a jornada", disse. "Aliás, quando falamos em tecnologia, pensamos que ela viria em benefício da sociedade, se trabalhar menos e o conhecimento ser redistribuído. Mas observamos que ela [a tecnologia] é apropriada para o bolso e para aumentar a exploração, é contraditório", acrescentou Marinho.

Nesta segunda-feira (9), o Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, expressou seu apoio à discussão da redução da jornada de trabalho no país para até quatro dias úteis. A declaração aconteceu durante uma audiência pública realizada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado.

