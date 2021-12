Ministro de Minas e Energia descarta possibilidade de apagão no Brasil

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, descartou qualquer risco de desabastecimento elétrico ou de apagão no país, por conta da crise hídrica dos reservatórios.

Durante a inauguração do laboratório do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica da Eletrobras, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o ministro disse que o país atravessa a pior crise hídrica dos últimos 90 anos, com falta de chuvas nos principais reservatórios. Mas ressaltou que o setor elétrico soube trabalhar para superar o problema.

Bento Albuquerque também falou sobre a possibilidade de construção de uma quarta usina nuclear no país, para se somar às que já estão em funcionamento em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro.

Ele não definiu, no entanto, onde seria construída a nova usina, mas garantiu que será de uma nova geração, menor, mais eficiente e mais segura que as atuais.

O novo centro de pesquisas, chamado Laboratório de Smart Grids, inaugurado pelo ministro, nesta sexta-feira, é um dos primeiros do gênero no País e recebeu investimentos da ordem de R$ 20 milhões. A previsão é de que ajude nas pesquisas e prestação de serviços às empresas do setor de energia, contribuindo para o avanço tecnológico brasileiro.