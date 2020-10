Ministro da Saúde é diagnosticado com Covid-19

O Ministério da Saúde confirmou há pouco que o titular da pasta, Eduardo Pazuello, testou positivo para Covid-19 nesta quarta-feira (21). O ministro está hospedado em hotel de trânsito de Brasília com sintomas moderados e sob cuidados de equipe médica das Forças Armadas



Auxiliares entrevistados pela imprensa mostraram preocupação com o estado de saúde do ministro, que sofre de sobrepeso e hipertensão, fatores que contribuem para agravar o quadro de Covid-19. Ontem (20), Pazuello passou por exames no Hospital das Forças Armadas depois de sentir febre e apresentar desidratação.



Hoje, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou contra a aquisição de vacinas chinesas contra o novo coronavírus anunciada pelo ministro ontem.