Ministro da Justiça deixa hospital após 6 dias internado

O ministro da Justiça, André Mendonça, deixou o hospital neste sábado (19) depois de ter sido internado às pressas em um hospital de Brasília. Ele ficou hospitalizado por 6 dias ao passar por um cateterismo e ser diagnosticado com miocardite aguda.

Segundo informações do R7, o ministro vai trabalhar de casa nas próximas três semanas, seguindo as orientações médicas. André Mendonça teve um quadro de inflamação do músculo do coração desencadeada, na maioria das vezes, por um processo viral e ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até a última quarta-feira (16), quando foi transferido para o quarto.

"O ministro agradece a Deus pela saúde, assim como as orações e toda a assistência recebida da equipe do Hospital Brasília", informou a nota do Ministério da Justiça.