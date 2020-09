Ministro da Educação diz que gays vêm de 'famílias desajustadas'

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, comentou durante uma entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, publicada nesta quinta-feita (24), que "gays vêm de famílias desajustadas".

O comentário foi dito após o ministro ser questionado sobre a importância da educação sexual na sala de aula. Ele disse que é importante mostrar "que há tolerância", mas que "o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo" vêm, algumas vezes, de "famílias desajustadas".

Milton Ribeiro disse que as escolas "perdem tempo" falando de "ideologia" e ensinando sobre sexo, sobre "como colocar uma camisinha". Segundo ele, a abordagem pode favorecer uma "erotização das crianças".

Para o ministro, discussões sobre gênero não deveriam ocorrer na escola.

"Quando o menino tiver 17, 18 anos, vai ter condição de optar. E não é normal. A biologia diz que não é normal a questão de gênero. A opção que você tem como adulto de ser homossexual, eu respeito, mas não concordo", afirmou ao O Estado de S. Paulo.

"É claro que é importante mostrar que há tolerância, mas normalizar isso, e achar que está tudo certo, é uma questão de opinião", disse. "Acho que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo (sic) têm um contexto familiar muito próximo, basta fazer uma pesquisa. São famílias desajustadas, algumas. Falta atenção do pai, falta atenção da mãe. Vejo menino de 12, 13 anos optando por ser gay, nunca esteve com uma mulher de fato, com um homem de fato e caminhar por aí. São questões de valores e princípios".

Professores transgêneros, na opinião do ministro da Educação, não podem incentivar os alunos "a andarem por esse caminho. Tenho certas reservas".