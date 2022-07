Ministro da Defesa propõe eleição paralela com cédulas de papel este ano

Na ocasião, o ministro recomendou testes de integridade das urnas no momento da votação, teste público de segurança nas urnas do modelo 2020 e o que ele chamou de “auditoria independente”.

O ministro da Defesa do Governo Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, sugeriu a realização de uma votação paralela em cédulas de papel no dia do pleito, em outubro, como forma de testar a integridade das urnas. A fala veio durante audiência pública na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal.

