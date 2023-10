Ministro afirma que não faltará combustível no Norte do país

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou, nesta segunda-feira (9), que vem atuando de forma preventiva para que os estoques de combustíveis consigam suprir a demanda energética no Norte do país.

Silveira informou que está empenhado no aumento das operações de transporte de combustíveis e que tem atuado junto à Petrobras, Transpetro, Refinaria Amazonas e Atem Distribuidora para garantir a segurança energética das regiões afetadas pela queda dos níveis dos rios.

No último sábado, o governo federal contratou um navio-tanque adicional para o transporte de combustíveis e emitiu autorização para que a descarga dos navios ocorra no Porto de Vila do Conde, no Pará.

As ações adotadas pelo Ministério estão no contexto do monitoramento feito desde o último dia 4 para garantir o abastecimento via usinas termelétricas, que foram acionadas para o suprimento de energia nos estados de Rondônia e do Acre.

Segundo o ministro Silveira, mesmo com a paralisação da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira, em Porto Velho, a energia está garantida na região devido à reserva de óleo diesel feita com antecedência.

A pasta também solicitou a inclusão de órgãos de monitoramento climático e dos níveis dos rios, como Agência Nacional de Águas e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para monitorar a forte seca que atinge o Norte do país.

Agência Brasil