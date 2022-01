Ministério da Saúde vai pedir que Anvisa autorize autoteste de Covid no Brasil

O Ministério da Saúde vai pedir autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para o uso de autoteste para a detecção de coronavírus no Brasil. De acordo com o secretário-executivo da pasta, Rodrigo Cruz, que divulgou a informação nesta segunda-feira (10), a solicitação será enviada à Anvisa ainda nesta semana, entre quarta (12) e quinta-feira (13). Segundo o secretário do Ministério da Saúde, a autorização do autoteste para diagnóstico da doença pode ser mais uma ferramenta a ser usada contra a disseminação da variante Ômicron. Atualmente, existe uma resolução da Agência que proíbe o uso de autotestes para detecção de Covid-19 em casa.

