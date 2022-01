Confira o calendário de pagamento do abono salarial PIS/ Pasep em 2022

Foi aprovado na última sexta (7), pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), o calendário de pagamentos do abono salarial PIS/Pasep que vai acontecer em 2022. As datas para os pagamentos foram confirmadas nesta segunda-feira (10) pelo Ministério do Trabalho e Previdência e pela Caixa Econômica Federal (CEF), que se referem ao ano-base 2020. Já o pagamento do ano-base 2021 será realizado apenas em 2023, de acordo com o ministério. Cerca de 23 milhões de trabalhadores têm direito ao abono salarial, sendo 22 milhões que recebem o PIS e 1 milhão que recebem o Pasep, totalizando em R$ 21,82 bilhões (R$ 19,5 bilhões do PIS). Os trabalhadores que foram atingidos em Minas Gerais e Bahia receberão o PIS no dia 8 de fevereiro, cuja identificação será de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional. Confira o calendário de pagamento do abono salarial PIS ano-base 2020: Confira o calendário de pagamento do abono salarial Pasep ano-base 2020:

