Ministério da Saúde vai decidir em janeiro sobre vacinação contra covid em crianças

O Governo Federal vai decidir sobre a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, no dia 5 de janeiro. A informação foi dada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, neste sábado (18), durante coletiva. De acordo com Queiroga, a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunizações, vai divulgar uma análise sobre a decisão da Anvisa na próxima quarta (22). Já no dia 4 de janeiro, haverá uma audiência pública no Ministério da Saúde, que será base para a decisão final do governo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), autorizou a vacinação de crianças de 5 a 11 anos com o imunizante da Pfizer, com doses diferentes das que são aplicadas em maiores de 12 anos, cuja a formulação é alterada para a faixa etária. Ontem (17), a agência informou que ainda não há previsão para a entrega dessas das doses pediátricas contra a covid, mas que está trabalhando para a produção desses imunizantes.

