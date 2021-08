Ministério da Saúde diz que vai diminuir intervalo entre doses de vacina; veja data

O Ministério da Saúde informou que a partir do próximo dia 15, começará a redução do intervalo entre as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, de 12 para 8 semanas. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (25), pela Folha.

O intervalo é o mesmo que acontece no Reino Unido. Segundo o ministro Marcelo Queiroga, a decisão foi tomada diante da possibilidade de disseminação da variante delta no Brasil.

Estudos já mostram que a primeira dose da vacina tem eficácia contra a delta, mas a pessoas com duas doses está mais protegida. Com a antecipação, o Brasil poderia frear as contaminações.