Ministério da Saúde define data para retomada da temporada de cruzeiros

Segundo o documento, a decisão se deu com base no atual cenário da pandemia. Mas, a liberação pode ser revogada em casos de "desdobramentos do contexto epidemiológico dos navios de cruzeiros ou de alterações do cenário epidemiológico nacional e internacional”, diz o texto.

A temporada de cruzeiros foi autorizada para retornar a partir do dia 7 de março, conforme a portaria publicada pelo Ministério da Saúde no Diário Oficial da União na última sexta (25). A suspensão voluntária dos cruzeiros na costa brasileira segue até sexta (4/03).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.