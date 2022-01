Ministério da Saúde decide hoje sobre vacinação de crianças contra Covid-19

O Ministério da Saúde deve decidir nesta quarta-feira (05) sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. A imunização com a vacina da Pfizer foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em dezembro do ano passado, no entanto, aguarda autorização da pasta. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, as doses pediátricas da Pfizer chegarão ao Brasil na segunda quinzena deste mês.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.