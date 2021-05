Minas Gerais confirma primeiro caso de variante indiana

“Tão logo os primeiros sintomas foram apresentados, foi realizado o teste pela Fundação Ezequiel Dias para detecção da presença do vírus e recolhimento do material biológico para exame de sequenciamento genético”, informa a secretaria.

O primeiro caso da variante indiana foi confirmado em Juiz de Fora, Minas Gerais. De acordo com a Agência Brasil, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais informou que o sequenciamento genético de um paciente internado na Santa Casa de Misericórdia teve resultado positivo para a nova cepa do coronavírus.

