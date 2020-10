Mesmo com aumento de mortes, Saúde descarta segunda onda de Covid em Manaus

Foi descartada pelo Ministério da Saúde, que Manaus terá uma segunda onda de Covid-19. As informações foram repassadas durante uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (1º).

No evento, o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, informou que houve um aumento no registro de casos e no número de óbitos no sistema, mas que são registros de casos que estavam aberto em meses anteriores, entretanto, a prefeitura de Manaus afirmou hoje que houve aumento no índice de sepultamento após quatro meses consecutivos de queda.

“A gente não consegue entender ainda de que estamos tratando de uma segunda onda na cidade de Manaus ou no estado do Amazonas como um todo. Muitas vezes, o registro de novos óbitos e novos casos que fazemos a cada dia não quer dizer que aqueles óbitos ou casos aconteceram naquele dia em que foram divulgados, mas que foram analisados e revisados”, explicou.

De acordo com o Ministério da Saúde, não houve evolução significativa no número de internados e na ocupação de leitos de UTI.

Boletim epidemiológico

O boletim diário do Ministério da Saúde, divulgado hoje, revela que o Brasil registrou 4.847.092 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 728 óbitos e 36.157 novos casos confirmados.

O Brasil permanece em segundo lugar com mais mortes provocadas pela covid-19 em todo o mundo, atrás apenas de Estados Unidos, que registra 204.642 óbitos pela doença. Em número de casos confirmados, o país está atrás de Estados Unidos (7.115.491) e Índia (6.312.584). Ao todo, há registro de 216 casos com registros de covid-19 pelo mundo.