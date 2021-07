Menino é encontrado após cachorro da família acompanhá-lo no meio de plantação

Os guardas municipais foram acionados para fazer as buscas, e encontraram a criança após seguirem o latido do cachorro.

"Foi muito rápido o sumiço dele. Foram cinco minutos e já não encontrei mais. Estava lavando roupa na lavanderia e ele gosta muito de caminhão, aí passou o que trabalha lá no sítio, de capim. Eu acho que ele foi atrás do caminhão", disse a mãe da criança ao G1.

Segundo o G1, a mãe contou que estava lavando roupa, quando saiu do local, onde o filho também estava, para pegar sabão em pó em outro cômodo da casa. Ela acredita que ele tenha visto o caminhão que carrega capim, e decidiu segui-lo, no entanto, quando deu falta da criança, foi procurá-lo pelo caminho oposto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.