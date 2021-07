Luis Miranda pode ser investigado junto com Bolsonaro no Caso Covaxin

Recentemente, o parlamentar afirmou que ele e o irmão Luis Ricardo Miranda, que é servidor do Ministério da Saúde, se reuniram com o presidente para denunciar possíveis irregularidades na compra da vacina Covaxin, do laboratório indiano Bharat Biotech.

O deputado Luis Miranda pode ser investigado por denunciação caluniosa contra Bolsonaro após a Polícia Federal enviar o perdido do ministro Anderson Torres ao STF. A informação é do G1.

