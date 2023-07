Menino denuncia estupro por primo após assistir programa de TV sobre abuso sexual

A vítima então explicou que foi abusada pelo primo quando tinha apenas 5 anos. O crime aconteceu no dia do aniversário dele e o suspeito aproveitou o momento em que os pais se distanciaram durante os preparativos para a festa.

A avó do menino explicou o que se tratava e acolheu a criança. "Após as explicações, chorou e perguntou se poderia confiar na avó para narrar um fato", disse o delegado Davi Moraes Pinto.

