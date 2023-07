Fiocruz assina acordo para produzir medicamento para hepatite C

Nesta quarta-feira (19), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) oficializou um acordo de parceria técnico-científica com a Iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas (DNDi) e a farmacêutica egípcia Pharco Pharmaceuticals, com o objetivo de solicitar o registro do medicamento ravidasvir junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Esse medicamento é indicado para o tratamento da hepatite C, uma doença que afeta o fígado e pode ter graves consequências para a saúde dos pacientes.

Segundo a Agência Brasil, a Fiocruz, essa parceria representa um marco importante no caminho para tornar o medicamento ravidasvir disponível no Brasil a um preço acessível, o que possibilitaria sua incorporação ao Sistema Único de Saúde (SUS) e, assim, beneficiar os pacientes que lutam contra o vírus da hepatite C (HCV).

O Ravidasvir é uma promissora terapia no combate à hepatite C, e sua inovação consiste no tratamento combinado com o medicamento sofosbuvir, que já possui registro no Brasil. Em 2016, a DNDi e a Pharco conduziram um ensaio clínico na Malásia e na Tailândia, visando testar a eficácia da combinação entre ravidasvir e sofosbuvir. Os resultados impressionantes demonstraram taxas de cura de 97%, mesmo para os pacientes que são mais difíceis de tratar.

A hepatite C é uma doença inflamatória que atinge o fígado, causada pelo vírus HCV, podendo levar à cirrose, insuficiência hepática e, em casos mais graves, ao câncer. Portanto, a disponibilidade desse novo tratamento inovador pode ser um avanço significativo no combate a essa doença e proporcionar uma melhor qualidade de vida para os pacientes.

A expectativa é que, com o registro do ravidasvir, o acesso ao tratamento seja ampliado no país, permitindo que mais pessoas tenham a chance de se curar da hepatite C e viver com saúde e bem-estar. O próximo passo será aguardar a avaliação e aprovação da Anvisa para que esse importante avanço médico possa estar disponível o mais breve possível para os brasileiros que necessitam dessa terapia.