Menino de 8 anos é atingido por tiro e bala atravessa sua cabeça

Uma criança de 8 anos foi atingida por tiro na cabeça, na noite de sexta-feira (28), na rua Vereador Moacyr Pimentel, em Guapimirim, na Baixada Fluminense.

Segundo um site de notícias do Globo, testemunhas disseram que o menino brincava com outras crianças perto de casa quando um carro passou para rua efetuando vários disparos.

O menino atingido foi socorrido por parentes e levado para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a bala transfixou o crânio da criança, entrando pela testa perto do olho esquerdo e saindo na região da orelha. O menino foi operado e passa bem. Seu quadro de saúde é estável.