Menino de 7 anos quebra o pescoço e morre ao cair de brinquedo em escola

A previsão é que o corpo do estudante seja velado e sepultado na tarde desta sexta-feira (2), no Cemitério São João Batista.

André Juliano, de 7 anos, caiu e quebrou o pescoço na tarde dessa quinta-feira (1º), no momento que brincava em um brinquedo na escola. A criança ainda chegou a ser levada a uma unidade de saúde de Capão Bonito, em São Paulo, mas já chegou no local sem vida.

