Menino de 6 anos que caiu de atração no Beto Carrero deixa UTI após 9 dias internado

De acordo com o G1, a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. Em nota, o parque informou que presta apoio aos familiares da criança.

"Encontra-se internado na enfermaria hospitalar, em desmame das medicações. Tolerando dieta por via oral, afebril, mantendo estabilidade hemodinâmica. Segundo cuidado pelas equipes da pediatria, neurocirurgia e ortopedia. Mantendo boa evolução pós-operatória deverá ser programada alta hospitalar nos próximos dias para seguimento ambulatorial", diz trecho do boletim médico.

O menino de 6 anos que caiu de uma estátua de gorila no Parque Beto Carrero World, em Santa Catarina, deixou a Unidade de Terapia intensiva (UTI), nesta segunda-feira (28). O acidente ocorreu no sábado (19).

