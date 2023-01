Menino acerta os 6 números da Mega da Virada, mas mãe não fez o jogo

Cinco jogos da Mega da Virada, acumulada em R$ 541 milhões, deixaram alguns brasileiros mais riscos para começar 2023. Em todo Brasil, jogos de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul acertaram as seis dezenas sorteadas e levaram o maior prêmio da história das Loterias Caixa.

A mãe acabou não indo até a lotérica jogar os números e quando tentou fazê-los pela internet, não conseguiu. Assim, quando as dezenas foram sorteadas, a mãe do menino percebeu que ele também acertou uma quadra em outro jogo.

O menino marcou 04-05-10-34-58-59, justamente as que acabaram sorteadas no dia 31. Ele preencheu vários jogos distintos também.

Um menino de 10 anos, de Cajazeiras, na Paraíba, quase ficou milionário com o prêmio da Mega da Virada ao fazer um bilhete com as seis dezenas que seriam sorteadas. No entanto, a mãe dele acabou não fazendo os jogos.

