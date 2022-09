Menina fica presa pelos cabelos em brinquedo de shopping; vídeo

Uma menina de 9 anos ficou presa após ter o cabelo puxado por um brinquedo no Shopping Recife, em Pernambuco. O caso aconteceu neste domingo (25).

Menina de 9 anos tem cabelo puxado por brinquedo em shopping e fica presa, em Recife pic.twitter.com/sqIKw1FY0Q — Babilônia (@hamudaniel19) September 26, 2022

De acordo com o G1 Pernambuco, a tia da criança informou que a menina estava com a avó no momento do acidente, dois homens e uma funcionária do local ajudaram a criança, que só conseguiu sair do brinquedo após ter o cabelo cortado.

"Ficou traumatizada. Ela chorou muito, foi ao hospital. O médico examinou, disse que não necessitava de exames de imagem, passou dipirona para a dor e mandou para casa", afirmou a tia da criança.

Em nota, o Shopping Recife afirmou que o brinquedo foi desativado e que está acompanhando o caso junto à empresa responsável pela atração e que "será realizada uma reavaliação de todas as questões técnicas" do equipamento.

O shopping também disse que a equipe de bombeiros foi acionada imediatamente e prestou atendimento à criança, que passa bem.