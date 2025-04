Menina é atingida por bala perdida na cabeça na véspera do aniversário de 4 anos em Recife

A menina Helen Santos de Souza, de apenas 3 anos, não resistiu após ser atingida por uma bala perdida na cabeça, na noite do sábado (12), véspera do seu aniversário de quatro anos. O caso aconteceu no bairro de Água Fria, na Zona Norte da capital pernambucana.

A morte foi confirmada no domingo (13) pelo Hospital da Restauração, localizado na área central da cidade, onde a criança estava internada em estado grave.

De acordo com familiares, a família se preparava para a comemoração do aniversário de Helen quando os disparos interromperam o clima de festa. A mãe relatou, em entrevista à TV Globo, que havia pedido à sobrinha que levasse a menina para passear, para que ela não visse os detalhes da surpresa. As duas estavam em frente a um bar quando o tiroteio começou.

Testemunhas afirmaram que os tiros foram disparados contra um homem que tentava escapar correndo por dentro da comunidade. Baleada na cabeça, Helen foi levada às pressas ao hospital e internada na UTI, mas infelizmente não resistiu.