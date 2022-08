Menina de 10 anos tem cabelos arrancados após ser atropelada por trator

“Foi muito grave. A menina teve todo o couro cabeludo arrancado e até exposição de ossos do crânio. Mas ela está reagindo bem e já saiu da UTI. Não há nenhum ponto necrosado”, afirmou a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, que acompanha o caso e havia criado em sua gestão, o grupo de trabalho com diversos ministérios para elaboração do Programa de Enfrentamento ao Escalpelamento.

Uma menina de 10 anos teve os cabelos arrancados e ficou com os ossos do crânio expostos após ser atropelada por um trator, na última quinta-feira, em Goiás.

