Mendonça suspende julgamento de deputado bolsonarista no STF

A votação foi aberta para os 11 ministros e ocorre após a decisão do ministro Nunes Marques de derrubar uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que havia cassado o mandato Francischini por propagar fake news contra o sistema eleitoral.

A ministra Cármen Lúcia é relatora da ação e votou pela suspensão dos efeitos da decisão de Nunes Marques. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa a regra que se tem como consolidada na jurisprudência aplicada e que não se põe em discussão. O cabimento da presente ação de mandado de segurança é posto para apreciação do Plenário desta Casa na espécie agora apresentado, porque toda regra comporta exceção", disse ela durante seu voto.

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu, na madrugada desta terça-feira (7), o julgamento que analisa a cassação do deputado Fernando Francischini (União Brasil-PR).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.