Mega-Sena: veja dezenas do concurso que sorteia R$ 38 milhões

A Caixa realizou na noite deste sábado (24), o sorteio do concurso 2.312, da Mega-Sena. O prêmio está acumulado em R$ 38 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 03 - 27 - 39 - 46 - 47 - 60.

Se houver ganhador, o rateio será divulgado em instantes pela Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal