Mega-Sena sorteia R$ 33 milhões nesta quinta-feira

O concurso da Mega-Sena, que será realizado nesta quinta-feira (5), no Espaço da Sorte, em São Paulo, pode pagar o prêmio acumulado em R$ 33 milhões para quem acertar sozinho as seis dezenas.

O valor subiu após ninguém acertar os números sorteados no concurso de terça-feira (3), que foram: 04 - 08 - 10 - 27 - 28 - 32.

As apostas podem ser realizadas até às 19h (de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do país. Também é possível apostar no site da Caixa Econômica Federal sendo necessário ter maior idade e realizar um cadastro com CPF e preencher dados de cartão de crédito.