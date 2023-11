Mega-Sena sorteia R$ 3 milhões nesta quinta-feira

O concurso da Mega-Sena desta quinta-feira (23) vai sortear R$3 milhões no Espaço da Sorte, em São Paulo. O sorteio será transmitido pela Caixa Econômica.

Os interessados podem realizar as apostas até às 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pelo site da Caixa Econômica Federal.

No concurso de terça-feira (21), uma aposta de Aracruz, no Espírito Santo, acertou as dezenas sorteadas e levou sozinha o prêmio acumulado em mais de R$50 milhões.