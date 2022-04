Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 60 milhões nesta quarta

O concurso da Mega-Sena vai sortear nesta quarta-feira (13) o prêmio acumulado de R$ 60 milhões, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site oficial da Caixa Econômica Federal. Para as apostas online é necessário ser maior de 18 anos e fazer um cadastro com cartão de crédito.

Segundo a Caixa, para a aposta com 6 dezenas, que custa R$ 4,50, a probabilidade de levar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860. Já com a aposta de 15 números, que custa R$ 22.522,50, as chances mudam para 1 em 10.003.