Mega-Sena pode pagar R$ 9 milhões neste sábado

O concurso da Mega-Sena deste sábado (30) pode pagar R$ 9 milhões para quem acertar sozinho as dezenas, no sorteio que será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser realizadas até às 19h (de Brasília) do dia do sorteio e podem ser feitas em qualquer lotérica do país, ou pelo site da Caixa Econômica Federal.

Para apostas no site é necessário ser maior de 18 anos e realizar um cadastro com CPF. Também é preciso preencher dados de cartão de crédito para pagamento. No entanto, a compra só é finalizada se atingir o valor de R$ 30.